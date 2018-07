Jeugdclub bracht Jenny en Jean 50 jaar geleden samen 03 juli 2018

02u49 0

Jean Rochus (77) en Jenny Van Cauwelaert (75) uit de Sint-Antoniuslaan hebben hun gouden huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen in een jeugdclub in Brussel waar ze al dansend een koppel werden. Ze zijn de fiere ouders van Frédéric. Jenny gaf les aan de jongens van de lager school in de Puccinistraat en ook in de verpleegstersschool. Jean was regent geschiedenis en aardrijkskunde. Later ging hij nog doceren. Jean is een fervente duivenmelker. Beiden wandelen graag.





(SMH)