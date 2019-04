Jef Vanderoost CD&V-lijstduwer voor het Vlaams Parlement Michiel Elinckx

03 april 2019

13u05 0 Dilbeek Voormalig schepen Jef Vanderoost wordt de lijstduwer van de Vlaamse CD&V-lijst in Vlaams-Brabant tijdens de verkiezingen van 26 mei.

Vanderoost steunt als duwer de lijst van Peter Van Rompuy, die lijsttrekker van CD&V in Vlaams-Brabant wordt. De 37-jarige Vanderoost behaalde 1.719 voorkeurstemmen en is fractieleider voor CD&V in de Dilbeekse gemeenteraad. Vanderoost was onder meer schepen van Onderwijs tijdens de vorige legislatuur.

Europese lijst

Amina Lutumba, die 338 voorkeursstemmen behaalde tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen, staat dan weer op de zevende plaats op de Europese CD&V-lijst. Kris Peeters wordt de kopman voor de christendemocraten in Europa.