Jef Valkeniers neemt afscheid van Dilbeekse gemeenteraad met cadeau voor gemeentebestuur Michiel Elinckx

27 februari 2019

15u21 0 Dilbeek Jef Valkeniers heeft dinsdagavond plechtig afscheid genomen van de Dilbeekse gemeenteraad. Hij sprak alle raadsleden toe tijdens een speech. Daarna overhandigde hij een antiek bord van Baron De Viron aan burgemeester Willy Segers (N-VA).

Valkeniers kondigde in mei 2018 zijn politiek afscheid aan. De 86-jarige Valkeniers, die van 1982 tot 1988 burgemeester was van Dilbeek, sprak alle raadsleden voor een laatste keer toe. Hij was meer dan 48 jaar actief binnen de gemeentepolitiek. “De mooiste periode uit mijn carrière?”, vroeg Valkeniers zich af. “Dat was overduidelijk mijn ambtstermijn van zes jaar als burgemeester van Schepdaal, tussen 1971 en 1976. Op die periode ben ik enorm fier. In die tijd hebben we enkele grote projecten op poten gezet. Wegens mijn bijnaam (Jef Lawijt, nvdr.) zou men vermoeden dat ik het vooral bij woorden hield, maar dat is foute indruk. Als ik terugkijk naar mijn politieke loopbaan, durf ik zeggen dat ik een doener was met een grote inzet. Niet alleen voor de Dilbekenaren, maar ook voor de mensen daarbuiten - ongeacht politieke gezindheid, huidskleur, geslacht, afkomst of godsdienst.”

Antiek bord

Valkeniers wenste aan het einde van zijn speech alle raadsleden nog het beste in hun politieke loopbaan. Als afscheidscadeau had Valkeniers een opvallend antiek bord bij. “Dit prachtig antiek bord werd mij geschonken door Baron en Barones De Viron. Toen ik burgemeester was van Dilbeek, gaven ze me het bord, met op de achterkant de tekst: ‘Aan burgemeester Valkeniers, ter herinnering van 200 jaar liefde voor Dilbeek’. Op het bord prijkt de waterburcht, die in 1862 gesloopt werd. Ik denk dat dit bord thuishoort bij de gemeente. Daarom overhandig ik het met plezier en overtuiging aan het gemeentebestuur. Ik vraag hen enkel om over dit unieke bord met de grootste zorgzaamheid te waken.”

Na de speech kreeg Valkeniers een daverend applaus van alle raadsleden. Burgemeester Segers zette daarna de carrière en verdienste van Valkeniers in de verf. Nadien startte de gemeenteraad en vertrok Valkeniers uit de raadzaal.