Jef Valkeniers mist laatste gemeenteraad door spijsverteringsproblemen Michiel Elinckx

19 december 2018

09u07 0 Dilbeek Jef Valkeniers was op zijn laatste gemeenteraad niet aanwezig. Het liberaal kopstuk werd enkele uren voor aanvang van de gemeenteraad afgevoerd naar het ziekenhuis van Asse met spijsverteringsproblemen.

Vorig jaar kondigde Valkeniers zijn politiek afscheid aan. Hij zou niet meer opkomen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Gisterenavond stond zijn allerlaatste gemeenteraad op het programma, maar door onvoorziene omstandigheden kon Valkeniers niet aanwezig zijn. “Enkele uren voor de gemeenteraad voelde Jef hevige steken in zijn buik”, zegt ere-burgemeester Stefaan Platteau. “Hij kon de pijn niet meer harden, dus voerde partijgenoot Jef Walravens hem naar het ziekenhuis van Asse. Na onderzoek werden spijsverteringsproblemen vastgesteld. Niets levensbedreigend, maar Jef moet even rusten en antibiotica nemen.” De afwezigheid van Valkeniers was een domper voor zijn partij en andere gemeenteraadsleden. Het gemeentebestuur wilde Valkeniers bedanken voor zijn verdienste voor de gemeente Dilbeek. Hoogstwaarschijnlijk zal Valkeniers tijdens de volgende zitting alsnog zijn cadeau in ontvangst mogen nemen.

