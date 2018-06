Jeannette blaast honderd kaarsjes uit 14 juni 2018

In Quietas heeft Jeannette Derijcke honderd kaarsjes uitgeblazen. Ze is zo de enige eeuwelinge in het woonzorgcentrum. Ze werd geboren in de Westhoek, ging op internaat in Ieper en studeerde later naaitechniek. De carrière van haar vader, die politiecommandant was, bracht het gezin naar Ninove. Daar leerde ze haar man kennen, met wie ze een zoon kreeg. In 1982 verhuisden ze naar Frankrijk, om pas in 2003 terug te keren. Intussen woont Jeannette al zeven jaar in Quietas.





(MEN)