Jean en Suzanne zijn platina koppel 05 juli 2018

Jean De Bruyn (93) en Suzanne Dignef (90) hebben onlangs de zeventigste verjaardag van hun huwelijk gevierd. Ze leerden elkaar kennen tijdens de oorlog, in zaal De Toekomst in Brussel. Ze gingen beiden aan de slag bij de Nationale Bank. Hij was ook fotograaf en maakte tal van huwelijksreportages. Hun gezin groeide met een dochter, twee kleindochters, en twee achterkleindochters.





(SMH)