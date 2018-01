Jasper De Jonge voert Groen/sp.a aan 02u44 0 Foto Mozkito Jasper De Jonge. Dilbeek OCMW-raadslid Jasper De Jonge (26) voert de kartellijst Groen/sp.a aan voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Eind december lieten Groen en sp.a al weten dat ze opnieuw samen naar de kiezer zullen trekken. En tijdens de nieuwjaarsreceptie werd nu ook de lijsttrekker bekendgemaakt. Dat is een keuze voor de jongere generatie geworden. "Met veel enthousiasme gaan we in de komende maanden proberen om de Dilbekenaren verder te overtuigen van ons project voor de gemeente", zegt De Jonge. "De uitdagingen zijn dan ook groot: van de klimaatdoelstellingen tot de voorziening van voldoende plaatsen in de zorg, onderwijs en kinderopvang."





De tweede plaats op de lijst is voor gemeenteraadsvoorzitter Karina Peeters. Schepen Karel De Ridder zet een stap achteruit en zal de lijst duwen. "Ik ben sinds jaren een groot voorstander van het rotatieprincipe", zegt hij. "Zeker in de politiek is het nodig om geregeld vernieuwing te brengen. En na dertig jaar in de spits van de groene partij in Dilbeek, is het nu meer tijd voor een coachende rol." (MEN)