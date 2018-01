Jan en Jeannine zijn 50 jaar getrouwd 02u34 0 Foto Marc Sluys

Jan Decelle (77) en Jeannine De Greef (72) uit de Suikerbergstraat in Sint-Martens-Bodegem vierden hun gouden huwelijk. Jan werkte als burgerlijk ingenieur. Hij restaureerde de Boerentoren en bouwde het Eurostation Zuid. Jeannine werkte in het Sint-Jans-Hospitaal tot de geboorte van de dochters An en Veerle. Nadien werkte ze op de dienst oftamologie van het Bracopsziekenhuis. Beiden tennissen graag.





Jan tuiniert graag en onderhoudt zijn boomgaard. Ze wandelen, fietsen en lezen. Thuis verzorgen ze hun schapen, ganzen en struisvogels.





(SMH)