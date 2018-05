Jan en Cecilia zijn diamanten koppel 09 mei 2018

Jan Claus (84) en Cecilia Van der Voorde (83) uit de Oude Geraardsbergsebaan in Itterbeek vierden hun diamanten bruiloft. Ze leerden elkaar kennen op de kermis van Sint-Anna-Pede. Tot zijn pensioen werkte Jan als tuinier voor de gemeente Anderlecht. Samen hebben ze veel gewandeld, geturnd en gefietst. Ze reisden door Spanje en Griekenland. Haar specialiteit in de keuken is balletjes in tomatensaus en allerlei bereidingen van konijn. Ze zijn de fiere ouders van Philip (met de kleinkinderen Michiel, Karla, Eva) en Anne (met de kleinkinderen Dirk, Arno en Ellen).





(SMH)