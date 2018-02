Jacques en Marie zijn gouden koppel 27 februari 2018

Jacques Cruyplandt (69) en Marie-Paule Vandroogenbroeck (70) uit de Grimbeertstraat in Groot-Bijgaarden vierden hun gouden huwelijk. Ze leerden elkaar kennen via de zus van Marie-Paule. Jacques werkte bij koffiebrander Jacqmotte, waar ook zijn vader werkte. Hij bleef de firma, later Douwe Egberts, trouw tot aan zijn pensioen. Marie-Paule werkte als secretaresse in de drukkerij van de Generale Bank. Jacques speelde voetbal bij Ganshoren en Crossing Molenbeek en nadien basket bij BC Sint-Agatha-Berchem. Hij reisde met de club naar Oostenrijk, Spanje en Frankrijk. Marie-Paule leest en kookt graag. Ze waaien graag uit in Oostduinkerke. Ze zijn de ouders van Nancy en Annick en de grootouders van Jana, Inse, Jente en Darco.





(SMH)