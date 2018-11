Jacky Duyck stelt atelier open voor publiek Michiel Elinckx

09 november 2018

15u21 2 Dilbeek Van zaterdag 24 tot en met maandag 26 november zet kunstenaar Jacky Duyck de deuren van zijn atelier open voor het publiek.

Duyck is een begrip in Dilbeek en omstreken. De ereburger maakte in het verleden furore met heel wat kunstwerken. Van 24 tot 26 november organiseert Duyck een tentoonstelling in zijn atelier. Geïnteresseerden kunnen genieten van de verschillende schilderijen, tekeningen en wenskaarten tijdens een doorlopende receptie. De tentoonstelling vindt iedere keer plaats van 14 uur tot 18 uur in Roelandsveldstraat 30.