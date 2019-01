Itterbeek Dorp organiseert nieuwjaarsreceptie Michiel Elinckx

03 januari 2019

14u06 0 Dilbeek Buurtcomité Itterbeek Dorp houdt op zaterdag 12 januari een nieuwjaarsreceptie in de feestzaal van brouwerij Timmermans.

Om 18 uur start de receptie met een fakkeltocht voor kinderen. Een uurtje later, om 19 uur, worden buurtbewoners en sympathisanten verwacht in de feestzaal van brouwerij Timmermans om te klinken op het nieuwe jaar. De aanwezigen krijgen een gratis glaasje cava of fruitsap. Daarnaast zullen er ook lokale streekbieren, pannenkoeken en warme dranken zijn. Wie wil deelnemen aan de fakkeltocht, kan zich inschrijven via itterbeekdorp@gmail.com