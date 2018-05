Inwoners testen elektrische fietsen uit 14 mei 2018

Zaterdagvoormiddag konden inwoners een testrit maken met elektrische fietsen. De socialistische vereniging SamenSterker wil zo de fiets promoten.





Op de parking van CC Westrand stonden een tiental elektrische fietsen te wachten op de inwoners. Aan een infostand konden passanten meer te weten komen over de fietsen. "De elektrische fiets zit in de lift, dat is intussen wel duidelijk", zegt Cedric Dujardin van SamenSterker. "Wij zijn overtuigd van het potentieel van dit vervoersmiddel als volwaardig alternatief voor het woon-werkverkeer. Of om simpelweg een leuk fietstochtje te maken." Via groepsaankoop kan SamenSterker de fietsen aanbieden aan een stevige korting. "Naargelang het model, kan de korting oplopen tot 600 euro. Zeer interessant dus voor wie zich een nieuwe fiets wil aanschaffen." (MEN)