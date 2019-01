Interventieploeg klist inbreker Tom Vierendeels

11 januari 2019

17u20 0 Dilbeek Een interventieploeg van de politiezone TARL (Ternat-Affligem-Roosdaal-Liedekerke) heeft in Groot-Bijgaarden een inbreker kunnen arresteren. Twee ploegen van de zone kwamen in bijstand voor hun Dilbeekse collega’s.

De feiten dateren al van 4 januari, maar raakten nu pas bekend. De politiezone Dilbeek kreeg die nacht rond 2.30 uur een oproep voor een verdachte persoon in de Aflons Gossetlaan. Een inwoner belde de politie, omdat hij een verdachte persoon op zijn terras had gezien. Nadien kwam er een tweede melding over een hulpkreet uit die omgeving.

De lokale politiezone Dilbeek snelde met interventieploegen ter plaatse, en twee ploegen van de zone TARL snelden onmiddellijk ter plaatse om bijstand te verlenen. Een van de ploegen van TARL kon de verdachte onderscheppen en arresteren. Hij werd overgebracht naar het Dilbeekse commissariaat en ter beschikking gesteld van het parket. Het is niet duidelijk wat er verder met de man gebeurde.

De politiezones TARL en Dilbeek vormen samen met de politiezone AMOW (Asse-Merchtem-Opwijk-Wemmel) de ‘politieassociatie centrum’, afgekort PACE. Een van die samenwerkingsverbanden is het prioritair bijstand verlenen aan elkaar bij dringende oproepen voor noodhulp.