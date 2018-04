Internationaal publiek voor Nacht van de Grote Dorst 30 april 2018

02u27 0 Dilbeek De Nacht van de Grote Dorst mocht afgelopen vrijdag weer vele honderden geuzeliefhebbers uit alle hoeken van de wereld ontvangen. In een tent, net naast het Itterbeekse dorpsplein, kon het publiek proeven van meer dan 100 soorten bieren.

Het Internationaal Geuze & Kriek Festival van het Pajottenland - in de volksmond beter gekend als de 'Nacht van de Grote Dorst' - kan terugblikken op een geslaagde editie. Honderden mensen, afkomstig uit meer dan veertig landen, genoten van de standen van dertien geuzebrouwerijen - goed voor meer dan 100 soorten bieren. Daarnaast werden tijdens het festival ook een aantal bieren van spontane gisting voorgesteld die uit andere delen van de wereld, zoals de Verenigde Staten, afkomstig zijn.





Brouwerij Timmermans

Niet alleen in de tent vloeide het bier rijkelijk. Bezoekers konden eveneens terecht in brouwerij Timmermans, op een boogscheut van het centrum van Itterbeek. Geïnteresseerden konden een rondleiding krijgen en live meemaken hoe het koelschip werd gevuld.





Café Sportwereld werd voor de gelegenheid omgevormd tot café Vrijstaat - verwijzend naar de gelijknamige brouwerij Vrijstaat Vanmol.





De volgende editie van De Nacht van de Grote Dorst is gepland over twee jaar. (MEN)