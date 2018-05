Infosessie over slim werken 29 mei 2018

DUO Dilbeek organiseert op woensdag 6 juni een infosessie over slim werken in Kasteel La Motte. Via 25 handige tools wil DUO Dilbeek de deelnemers toepasbare tips en adviezen geven om als ondernemer efficiënter te werken. Lieven Van de Velde, zaakvoerder van YOUniverse, zal onder meer een lezing geven. Van de Velde geeft al meer dan 15 jaar internet en e-marketing trainingen. De workshop start om 20 uur. Vooraf inschrijven is verplicht. Deelname kost 20 euro voor UNIZO-leden, 40 euro voor niet-leden. Meer info via www.duodilbeek.be. (MEN)