Infosessie over nieuwe privcacyregels 27 februari 2018

DUO Dilbeek organiseert op dinsdag 10 april een infosessie over de nieuwe Europese privacyregels. Vanaf 25 mei moet iedere onderneming die gegevens bijhoudt van klanten, personeel en leveranciers maatregelen nemen om deze data te beschermen. Expert Rol Vermeulen geeft meer uitleg bij deze wet. De lezing start om 20 uur in Kasteel La Motte. Vooraf inschrijven is verplicht. Deelname bedraagt 20 euro voor UNIZO-leden, 40 euro voor niet-leden. Op het einde wordt er een netwerkmoment met bijbehorend drankje georganiseerd. (MEN)