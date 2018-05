Informatieavond over vliegverkeer boven Dilbeek 28 mei 2018

Op 12 juni organiseert het gemeentebestuur een infomoment over het vliegverkeer boven Dilbeek. Regelmatig kloppen inwoners aan bij de gemeente met vragen. Vooral tijdens de zomerperiode krijgt de gemeente een pak meer vliegtuigen te verduren. In augustus 2015 en april 2016 kwamen heel wat klachten binnen over de laagvliegende vliegtuigen. Tijdens de infosessie wordt er meer uitleg gegeven waarom de vluchtroute boven Dilbeek vaak gekozen wordt. De informatieavond start om 20 uur in de Welzijnscampus van Groot-Bijgaarden. Meer info via wonenenondernemen@dilbeek.be. (MEN)