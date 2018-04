Inbrekers riskeren tot 28 maanden cel 10 april 2018

Twee Oost-Europeanen riskeren 18 en 28 maanden cel voor een inbraakpoging.





De twee sloegen toe in de nacht van 29 op 30 juni. Met behulp van een bloempot vernielden ze in de Isabellastraat in Schepdaal het raam van de kinderkamer. Maar toen het alarm in werking trad, gingen ze er op de fiets vandoor. Even verderop konden ze ingerekend worden. Omdat één van hen in het verleden al twee keer veroordeeld werd, riskeert hij nu een zwaardere straf. Uitspraak op 7 mei. (WHW)