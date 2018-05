Inbrekers krijgen 18 maanden cel 08 mei 2018

Twee Oost-Europeanen moeten 18 maanden de cel in voor een inbraakpoging.





De twee sloegen in de nacht van 29 op 30 juni vorig jaar het raam van een woning in de Isabellastraat in Schepdaal in. Meteen trad het alarm in werking, waarop het duo met de fiets op de vlucht sloeg. Even verderop werden ze ingerekend door de politie.





Omwonenden hadden de twee overdag ook al zien rondfietsen, terwijl ze duidelijk huizen aan het bestuderen waren. "Jullie gingen op georganiseerde wijze te werk", aldus de rechter. "Deze feiten tonen een stuitend gebrek aan empathie ten overstaan van de slachtoffers. Een werkstraf is hier dan ook niet op zijn plaats." (WHW)