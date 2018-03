Inbreker riskeert nog eens drie jaar cel 02 maart 2018

03u00 0 Dilbeek Een dertiger riskeert drie jaar cel voor vier diefstallen en enkele diefstalpogingen.

De man maakte het in de nacht van 13 op 14 september wel heel bont in Dilbeek. Hij brak verschillende wagens open en drong ook enkele woningen binnen. Een buurtbewoonster die op de Facebookpagina van de lokale politie een waarschuwing gelezen had voor een man met blauw-groene rugzak, zag hem even later aan de woning van haar buren rondhangen. Ze belde de politie, die de verdachte op heterdaad betrapte bij het vernielen van een raam.





Bloedsporen

In zijn rugzak zat de buit die hij uit de wagens gestolen had. En gezien zijn bloed ook aangetroffen werd op die auto's, had ontkennen geen zin. "Ik herinner me het zo niet, maar ik weet wel dat ik veel medicatie genomen had", klonk het in de rechtbank. Enkele dagen voor deze reeks inbraken werd de dertiger ook al opgepakt voor enkele andere feiten. Die 'leverden' hem al een celstraf van twee jaar en drie maanden op. "Hou hier rekening mee", vroeg zijn advocaat Frederik Lamiroy. Uitspraak op 29 maart. (WHW)