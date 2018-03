Inbreker moet twee jaar brommen 21 maart 2018

Een Noord-Afrikaanse dertiger heeft een celstraf van twee jaar gekregen voor vier diefstallen en enkele diefstalpogingen.





De man maakte het in de nacht van 13 op 14 september wel heel bont in Dilbeek. Hij kraakte verschillende wagens en besloot om ook enkele woningen te 'bezoeken'. Maar een buurtbewoonster had op de Facebookpagina van de politie gezien dat er gewaarschuwd werd voor een man met blauw-groene rugzak. Toen ze de verdachte even later aan de woning van haar buren zag, belde ze de politie. De opgeroepen patrouille kon de dief op heterdaad betrappen toen hij een raam van de woning vernielde. In zijn rugzak zaten ook spullen die hij uit de auto's gestolen had. In enkele van die auto's werd ook bloed van de dertiger gevonden, waardoor ontkennen geen zin meer had.





(WHW)