Inbreker had "zwak moment" 12 juni 2018

Een inbreker die veroordeeld werd tot achttien maanden cel, heeft verzet aangetekend. "Een toch wat zware straf", vond hij zelf in de rechtbank.





Samen met een kompaan sloeg de Roemeen toe in de nacht van 29 op 30 juni. Met behulp van een bloempot verbrijzelden ze een raam van een woning in de Isabellastraat in Schepdaal. Al snel trad het inbraakalarm in werking, waarop het duo ervandoor ging op de fiets. Een patrouille kon hen even verderop inrekenen.





De man gaf de feiten ook toe. "Het was een zwak moment", klonk het. "En mijn kompaan had me ook wat onder druk gezet." Het parket vraagt een bevestiging van de eerdere straf. Uitspraak op 28 juni.





(WHW)