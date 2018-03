Inbraak in gloednieuw Telenet Center 15 maart 2018

02u31 0 Dilbeek Het Telenet Center langs de Ninoofsesteenweg in Dilbeek heeft dinsdagavond ongewenst bezoek gekregen.

"Rond 20.30 uur konden ze aan de achterzijde van het gebouw binnendringen via een raam", vertelt zaakvoerder Kathleen Beirens. "Vervolgens hebben ze verschillende gsm-toestellen kunnen buitmaken." Kathleen kon snel de bewakingsbeelden doorgeven aan de politie waardoor er een goede beschrijving van de daders was. "Drie Roemenen van 26, 28 en 35 jaar oud konden in hun wagen onderschept worden", weet parketwoordvoerder Gilles Blondeau. "Ze werden ter beschikking gesteld van het parket dat hen voor de onderzoeksrechter zal leiden."





Het is niet duidelijk of het trio werd aangehouden. Minstens een deel van de buit zouden de daders bij zich hebben gehad, maar voorlopig krijgt Kathleen die niet nog niet terug door het lopend onderzoek. "Onze winkel hebben we woensdag gesloten", gaat Beirens verder. "We hopen vrijdag en in het slechtste geval zaterdag te heropenen. Een inbraak hier is altijd mijn grootste vrees geweest. Ik wist dat het in Dilbeek een risico was, en zeker met de nabijheid van de autosnelweg. We zijn nog maar sinds 8 januari open en het is al prijs. Uiteraard gaan we nu nakijken hoe we het gebouw nog beter kunnen beveiligen tegen inbrekers. De politie heeft wel uitstekend werd verricht."





(TVP)