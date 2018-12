In Cadans schenkt mobiel toestel aan Bednet Michiel Elinckx

10 december 2018

18u37 0 Dilbeek De Dilbeekse vriendengroep In Cadans heeft een mobiel toestel aan Bednet geschonken.

In Cadans organiseert ieder jaar verschillende activiteiten om het goede doel te steunen. Een van de goede doelen die de organisatie nauw aan het hart ligt is Bednet. Met Bednet kunnen zieke kinderen thuis of vanuit het ziekenhuis les volgen. Dat gebeurt aan de hand van een mobiel toestel dat van klas tot klas kan gaan. In Cadans financierde zo’n mobiel toestel, ter waarde van 2.000 euro. Het toestel werd officieel overhandigd aan Bieke Stegen, regioverantwoordelijke van Bednet.