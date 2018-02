Illegale dief riskeert jaar cel 01 februari 2018

02u41 0 Dilbeek Een 30-jarige man die illegaal in ons land verblijft, riskeert een effectieve celstraf van één jaar voor diefstal van een televisietoestel en een auto.

De feiten dateren van 8 november vorig jaar. Een inwoonster van Dilbeek was die dag nog even binnen iets gaan halen, terwijl ze haar wagen met draaiende motor liet staan. Ahmad B.S. maakte van de gelegenheid gebruik om er met de auto vandoor te gaan. Na een korte achtervolging door de politie kon hij op de Ninoofsesteenweg opgepakt worden. In de wagen bleek een televisietoestel te liggen dat hij eerder gestolen had.





"Ik had dat toestel achter een hek zien staan en het leek me handig om in huis te hebben", klonk het. Ook de wagen zou hij voor eigen gebruik gestolen hebben. "De beklaagde kreeg vorige maand nog een celstraf van zes maanden voor diefstal. Bovendien wacht er nog een ander dossier met zijn naam op. Dit moet stoppen", aldus het parket. Uitspraak eind deze maand. (WHW)