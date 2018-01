Hugo en Rita zijn gouden paar 02u34 0 Marc Sluys

Hugo Vereecke (74) en Rita Béghin (74) uit de Tuinbouwlaan in Dilbeek vierden hun gouden huwelijk. Hugo was Chiroleider en vendelzwaaier en Rita groepsleidster. Ze leerden elkaar kennen tijdens een optreden in Jette. Rita startte als onderwijzeres in Regina-Caeli en dirigeerde het eerste leerjaar. Hugo werd regent Nederlands-geschiedenis-godsdienst. Hij gaf les in Eeklo en in het H.Hartcollege in Ganshoren. Rita was bestuurslid van de Bond van West-Vlamingen, werkte mee in de Wereldwinkel, is actief bij de senioren St. Theresia en zingt in het koor. Hugo wandelt en gidst én is ondervoorzitter van de Cultuurraad. Ze hebben de kinderen Jeroen, Els en Thomas en de kleinkinderen Seb, Ferre en Ona-Lisa.





(SMH)