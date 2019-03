Hoplr strijkt neer in Dilbeek: sociaal platform wil buurten samenbrengen Michiel Elinckx

19 maart 2019

17u29 0 Dilbeek Dilbekenaren kunnen zich voortaan aanmelden op Hoplr, een sociaal netwerk voor woonwijken.

Het digitaal netwerk Hoplr focust zich op buurten en hun werking. Via het platform kunnen inwoners van bepaalde woonwijken zich verenigingen en acties delen. Inwoners zitten in afgeschermde groepen, waar alleen mensen uit hun buurt zitten. Zo wordt Hoplr onder meer voor het lenen van spullen, de organisatie van buurtactiviteiten, de plaatsing van zoekertjes en de bespreking van lokale thema’s. In Vlaanderen maken 200.000 gezinnen gebruik van het sociale netwerk.

Buurgerichte meldingen

Voor de Dilbeekse wijken werd nu ook Hoplr geactiveerd. Alle Dilbekenaren krijgen een brief toegestuurd waarin het concept wordt uitgelegd. Daarnaast krijgt iedereen een code om zich aan te melden. De gemeente Dilbeek beheert het platform niet, maar kan wel buurtgerichte meldingen, zoals wegenwerken of infomoment, versturen naar de leden. Wie zich wil registeren, kan dat via www.hoplr.com.