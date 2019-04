Hoplr neemt goede start: 1.200 gezinnen registreren zich op twee weken tijd Michiel Elinckx

01 april 2019

14u23 0 Dilbeek De voorbije twee weken registreerden 1.200 Dilbeekse gezinnen zich op Hoplr, een sociaal netwerksite dat zich richt op de Dilbeekse buurten. Wel een minpunt: sommige gebruikers reageren in het Frans. “De gemeente Dilbeek is geen beheerder van het kanaal”, zegt burgemeester Willy Segers (N-VA).

Dilbeek sloot zich midden maart aan bij Hoplr, een sociaal netwerk waarbij verschillende buurten in contact kunnen komen met mekaar. “De registraties verlopen erg vlot”, zegt burgemeester Segers. “1.200 gezinnen schreven zich al in. Op veertien dagen tijd werden 3.500 interacties genoteerd.”

Franstalige reacties

Bij de reacties duiken vaak Franstalige berichten op. Raadslid Kris Peeters (Vlaams Belang) vroeg naar het standpunt van het gemeentebestuur tegenover die Franstalige berichten op Hoplr. “Meer dan 90 procent van de berichten is geschreven in het Nederlands”, aldus Segers. “Als gemeentebestuur steunen wij het project, maar beheren we het platform niet. Dat is de taak van Hoplr. Wij begrijpen deels de bezorgdheid, maar hopen tegelijk dat zo’n buurtplatform net de opstap kan zijn om Nederlands te leren. Anderstaligen beseffen misschien dan wel dat Nederlands de beste manier is om zich te integreren.”