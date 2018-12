Honderden gezinnen even zonder stroom op kerstavond Tom Vierendeels

24 december 2018

20u33 0 Dilbeek Enkele honderden gezinnen in Dilbeek hebben deze avond eventjes zonder elektriciteit gezeten. Geen pretje op kerstavond, maar gelukkig was het euvel snel verholpen.

“We kregen te kampen met een spontaan ondergronds kabeldefect in een middenspanningskabel”, valt bij Eandis te horen. “Rond 19.29 uur ontvingen we de eerste oproepen, maar om 20.20 uur had iedereen opnieuw elektriciteit.” De precieze oorzaak van het defect kon niet worden meegegeven.

Volgens Eandis werden 22 straten getroffen door het defect, goed voor 500 tot 1.500 klanten. In verschillende straten duurde de onderbreking maar een fractie van een seconde. Op sociale media kwamen al snel enkele meldingen en werd gegeven dan maar noodgedwongen al aan ’t dessert te beginnen terwijl het gebraad nog aan het garen was.