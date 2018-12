Het Pajottenland pronkt tussen ski-oorden op nationale televisie Bart Kerckhoven

26 december 2018

10u37 0 Dilbeek Wie in de voormiddag afstemt op Eén en Canvas kan al eens beelden bewonderen van bekende ski-oorden en voortaan zullen ook idyllische zichten op het Pajottenland verschijnen. Zo wordt de streek tijdens het Bruegeljaar in de kijker gezet.

Op kerstdag zagen kijkers tijdens Winterbeelden mooie plaatjes verschijnen uit het Oostenrijkse Berwang, het Duitse Oberstaufen en München maar ook het zicht op de Kesterheide in Gooik leverde een prachtig beeld op. Pajottenland+ sloot een overeenkomst met Feratel, het bedrijf dat de beelden aanlevert. Zo hoopt Pajotteland+ de streek bekender te maken bij het grote publiek nu 2019 uitgeroepen is tot Bruegeljaar. Dan is het 450 jaar geleden dat kunstenaar Pieter Bruegel overleed.

“Het is een unieke kans om onze streek op de kaart te zetten, zowel qua toerisme als promotie van onze Pajotse producten”, zegt voorzitter Michel Doomst van Pajottenland+. Intussen zien we dat streekorganisaties, plaatselijke verenigingen en gemeentebesturen werken aan bruegelse evenementen en activiteiten.”

“Heel Vlaamse toeristische attractiepolen en Vlaamse steden maken gebruik van de promotiekanalen die Feratel aanbiedt”, weet coördinator Jos Huwaert van Pajottenland+. “Voor onze streek is het belangrijk dat we in 2019 een aantal zaken rond Bruegel extra in de verf kunnen zetten via de tv-beelden en de digitale kanalen van Feratel. Dan denk ik in de eerste plaats aan het Bruegels Fietsfeest dat we op 23 juni 2019 organiseren vanuit Pajottenland+, samen met Toerisme Pajottenland & Zennevallei en een dertigtal producenten, horeca en attracties. Behalve Bruegel gaan we de komende twee jaar ook andere grote evenementen kunnen communiceren, en bepaalde acties van de producenten, horeca en dienstenverleners die met het Pajottenlandmerk werken aan bod laten komen, zoals de Pajotse opendeurdag die we plannen de eerste zondag van juni 2019.”