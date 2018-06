Herstellingswerken in sporthal 26 juni 2018

In de zomermaanden zullen herstellingswerken uitgevoerd worden in sporthal Caerenbergveld. In het voorjaar werd vastgesteld dat een scheur in één van de grote dakliggers groter werd. Daarom zullen er vanaf volgende maand verstevigingen aangebracht worden. Vermoedelijk gaat het om een fabricagefout die intussen al meer dan veertig jaar oud is. Gebruikers van de sporthal lopen volgens het gemeentebestuur geen acuut gevaar. De sporthal zal ook in de zomer gewoon open zijn. (MEN)