Herinrichting Verheydenstraat gestart 01 augustus 2018

Dilbeek Sinds gisterenochtend is de Verheydenstraat afgesloten. De komende maanden krijgt de winkelstraat een make-over.

De herinrichting van de Verheydenstraat kadert in het masterplan voor het centrum van Dilbeek. De aannemer startte gisteren met het eerste stukje van de Verheydenstraat - vlakbij de Sint-Ambrosiuskerk. Het stuk tussen de Oude Smidsestraat en de Ninoofsesteenweg blijft zolang mogelijk open voor verkeer. Hugo Steenput, zaakvoerder van Optiek Depril en vertegenwoordiger van de verenigde handelszaken, verklaarde eerder al dat de handelaars open blijven tijdens de werken. Alle zaken zullen bereikbaar blijven via de verschillende invalswegen en de parking van de Sint-Ambrosiuskerk.





Geen verkeerschaos

De aannemer zal tijdens deze fase ook de voetpaden, de parking aan de kasteelhoeve en de parking aan het marktplein - vlakbij de scholen Jongslag en Sint-Alena - afwerken. Gisteren bleef de verkeerschaos uit. Door de zomerperiode was er erg weinig verkeer in het centrum van Dilbeek. Het gemeentebestuur heeft aangepaste signalisatie geplaatst om automobilisten rond de werken te loodsen. Wanneer de Verheydenstraat volledig afgewerkt zal zijn, is niet geweten. De werken zullen zeker drie maanden duren. (MEN)