Herinrichting parkeerterrein kan dan toch starten 25 januari 2018

02u33 0 Dilbeek De herinrichting van de Texaxo-sites langs de E40 zal nog dit jaar van start kunnen gaan. Dat vernam burgemeester Willy Segers gisteren van minister Ben Weyts.

"Een uitspraak in de zaak wordt volgende maand verwacht", zegt Segers. "De minister liet weten dat het bezwaar van een buur, los van de uitspraak, vanaf dan niet meer opschortend werkt. Er zal dan dus gestart kunnen worden met de herinrichting."





Segers en Weyts zien in de herinrichting van de site, met onder meer een betere omheining en verlichting, een oplossing voor de vluchtelingenproblematiek. Texaco wilde er al in 2015 mee beginnen, maar een inwoner uit de Theodoor Coppensstraat in Asse tekende bezwaar aan. "Omdat er groen verdwijnt en vervangen wordt door beton", klonk het vorige week nog in die straat. "Dit is zuiver een uitbreiding van het terrein en dat willen we niet. Een omheining zal vluchtelingen ook niet tegenhouden." (TVP)