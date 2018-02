Herinrichting De Trochstraat loopt vertraging op 07 februari 2018

De werken in de Jan De Trochstraat zullen ten laatste begin maart afgerond zijn, waar dat oorspronkelijk nog 31 januari was. De aannemer heeft vertraging opgelopen door de winterprik net voor de kerstvakantie en de sluiting van de asfaltcentrales. De beplantingen langs de fietspaden in de IJsbergstraat en Doylijkstraat zijn nog voor deze maand. De asfalteringswerken in die straten worden eind deze maand uitgevoerd. (MEN)