Heraanleg Bodegemstraat stapje dichterbij Michiel Elinckx

23 januari 2019

18u35 0 Dilbeek Tegen het voorjaar van 2020 moet de heraanleg van de Bodegemstraat en Ternatstraat starten. De gemeenteraad keurde gisterenavond de laatste details goed.

Na de Dansaertlaan - die in februari heraangelegd wordt - moeten de Bodegemstraat en Ternatstraat een nieuw gelaat krijgen. Het dossier werd in 2014 opgestart, vele procedures later is de eindstreep in zicht. Na de afwerking van de Dansaertlaan - in december dit jaar - wordt meteen overgeschakeld naar de Bodegemstraat. “Het volledig project zal 3,9 miljoen euro kosten”, zegt mobiliteitsschepen Stijn Quaghebeur (N-VA). “De provincie Vlaams-Brabant en het Vlaams gewest subsidiëren voor 90 procent de aanleg van de fietspaden. Ook intercommunale Farys zal zijn financieel steentje bijdragen voor de vernieuwing van de riolering. We zijn bijna aan het einde van een lijdensweg.”