Handen op mekaar voor fietsende scholieren 22 maart 2018

Leerlingen die gisteren op de fiets naar basisschool De Klimop kwamen, hebben daar een stevig rondje applaus gekregen van de Fietsersbond.

Het handengeklap is intussen een jaarlijkse traditie geworden, waarmee de Fietsersbond het gebruik van de fiets wil aanmoedigen. "De start van de lente is daar het perfecte moment voor", aldus Marc Van Acker, voorzitter van Fietsersbond Pajottenland. "De dagen worden langer, het weer beter. Fietsen is ook cool, gezond, en biedt je vrijheid. Jongeren die naar school fietsen, verdienen dan ook een applaus."





Aan de schoolpoort kregen de fietsende jongeren ook een klein geschenkje. Voorts vatte de Fietsersbond ook post aan het station van Dilbeek. (MEN)