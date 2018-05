Halve meter straat weggespoeld SPECTACULAIRE COMBINATIE VAN WOLKBREUK EN WERKEN TOM VIERENDEELS

24 mei 2018

02u53 0 Dilbeek Een modderstroom heeft gisteravond in de Kasteelstraat een halve meter grondbedekking weggespoeld. Door de herinrichtingswerken in het centrum kon het water van de wolkbreuk dan ook enkel bovengronds weg. Een aannemer ging gisteravond al ter plaatse om de baan vrij te maken.

Opmerkelijk genoeg - en gelukkig maar - werd in onze regio enkel groot-Dilbeek getroffen door het noodweer. De eerste oproepen liepen omstreeks 19 uur binnen bij de brandweer. De zone Vlaams-Brabant West kreeg in totaal tientallen oproepen te verwerken, verspreid over de hele gemeente. "Voor ons was er geen echt zwaartepunt", zegt woordvoerder Alain Habils. "Het ging om modderstromen en ondergelopen kelders, maar nergens kwamen hele straten blank te staan. Rond 21.15 uur stond de teller op zo'n vijftig oproepen."





Echt spectaculair was het in het centrum van Dilbeek, waar momenteel ingrijpende herinrichtingswerken in het kader van het masterplan uitgevoerd worden. "In de Kasteelstraat stroomde zo'n halve meter van de grondbedekking weg", zegt schepen van Openbare Werken Stijn Quaghebeur (N-VA), die ook zelf ter plaatse ging. "Er kwamen zelfs rioolputten bloot te liggen, terwijl drie auto's geen kant meer op konden. Daarom werd de aannemer opgeroepen om de weg weer vrij te maken. De drie auto's konden uiteindelijk verplaatst worden en de aannemer doet er alles aan om de baan ietwat berijdbaar te maken." Volgens de schepen bleef de wateroverlast voor de omwonenden zelf zeer beperkt, al liepen er wel enkele kelders onder. De brandweer ging hier ter plaatse om alles leeg te pompen.





Politie aan scholen

Voor de scholen Jongslag en Sint-Alena zijn er wel gevolgen. "Medewerkers van de gemeente en de lokale politie zullen morgenochtend (deze ochtend, red.) ter plaatse komen om alles in goede banen te leiden", vervolgt Quaghebeur. "Iedereen zal verplicht worden om via de grote parking naar de scholen te komen. De andere kant zal immers niet toegankelijk zijn. Al zullen de lessen 's ochtends wel gewoon aangevat kunnen worden."





Permanent pompen

De modderstroom in het centrum van Dilbeek hoefde alleszins niet te verbazen. "Er is geen straatbedekking en de rioolputjes ontbreken of werken nog niet volledig", verklaart Quaghebeur. "Voorts moet het ene deel van het centrum het nog met een oud rioolstelsel doen, terwijl er ook een vernieuwd deel is. Er wordt wel permanent gepompt, maar tegen zo'n wolkbreuk is niemand opgewassen. Niemand treft hier dan ook schuld. Het is een spijtige samenloop van omstandigheden en ik stel vast dat de inwoners daar ook begrip voor hebben. Volgens mijn inschattingen zullen de werken hierdoor geen vertraging oplopen, al zal er morgen (vandaag, red.) natuurlijk wel gewerkt moeten worden om alles weer berijdbaar te maken."