Guy en Maggy zijn een diamanten paar 01 augustus 2018

Guy Janssen (83) en Maggy Hayen (82) uit Groot-Bijgaarden zijn 60 jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen in zaal Rits in Brussel tijdens het driekoningenbal van de bond van Limburgers. Guy werkte als concièrge op het Martelarenplein. Na hun huwelijk openden ze een winkel in de Renbaanlaan in Elsene. Toen hun zaak verkocht werd, startten ze een groothandel in wenskaarten. Beiden maken graag lange wandelingen en houden van fietstochten. Ze zijn de ouders van Rudi en Beni, grootouders van Steven, Dirk, Heidi, Tesse en Kristof en overgrootouders van Louise.





(SMH)