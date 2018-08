Guido en Maria vieren diamanten jubileum 01 augustus 2018

Guido Demol (86) en Maria Lagrou (80) uit Dilbeek zijn 60 jaar getrouwd. Guido groeide op in Brugge en Maria in Torhout. Ze leerden elkaar kennen tijdens een bal na de Mariaprocessie in Torhout.





Guido werkte als Postmeester in Brussel en dus verhuisden ze naar Molenbeek. Maria fietste veel en leest graag. Ze gaat wekelijks met vriendinnen op restaurant. Guido geniet tijdens de marktdag van een ontbijt in het Verwencafé. Hij is cinefiel en weet alles over films.





Ze zijn de fiere ouders van Linda, Daniël en Hans en grootouders van Ken.





(SMH)