Grote schoonmaak na modderstroom AANNEMER VULT KASTEELSTRAAT AAN MET NIEUWE GRONDBEDEKKING TOM VIERENDEELS

25 mei 2018

02u46 0 Dilbeek Na de hevige modderstromen door het onweer van woensdagavond, was het gisteren tijd om te poetsen en de schade op te meten. In het centrum bleek vooral de school Sint-Alena getroffen te zijn, maar ook kinderboerderij Neerhof deelt in de brokken.

Van de spectaculaire modderstroom in het centrum viel gisterochtend zo goed als niets meer te zien. Een van de betrokken aannemers ging woensdagavond al van start met het opruimen van de modder in de Kasteelstraat, een werkje dat donderdag werd verdergezet. Alleen de speelplaats van basisschool Sint-Alena was nog een grote modderpoel. Arbeiders van de gemeente gingen met spades en een kleine graafkraan aan de slag om alle smurrie te ruimen. Ook het water in het schoolgebouw werd naar buiten getrokken. De lessen konden 's ochtends wel gewoon van start gaan.





De brandweer was woensdag tot diep in de nacht aan de slag om verschillende kelders in de straat leeg te pompen. Oorzaak van de miserie: de ingrijpende herinrichtingswerken van het centrum. Volgens schepen van Openbare Werken Stijn Quaghebeur (N-VA) komt de verdere uitvoering van de werken niet in het gedrang.





Grote schade

Net buiten het centrum, in de Neerhofstraat, deelde kinderboederij Het Neerhof van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook in de brokken. "De twee bewoners die hier de nacht doorbrachten, hadden snel door dat er iets aan de hand was toen de elektriciteit uitviel", zegt projectleider Jan Pille. "De kelder van een van de gebouwen kwam voor een halve meter onder water te staan. Frigo's en diepvriezer dreven er gewoon in rond en zijn waarschijnlijk om weg te gooien. Verder is het bang afwachten of de verwarmingsinstallatie en de boiler voor het warm water schade opgelopen hebben. In ieder geval kunnen zich op langere termijn wel problemen voordoen door de waterschade."





Naast de kelder kwamen ook de toiletten en de hoevewinkel onder water te staan. "Er is wel een positief puntje aan de watersnood", blijft Pille optimistisch. "We hebben op het terrein putten gegraven die dienst moeten doen als poelen. Die hebben zich wel volledig gevuld met water." Voor de dieren op de boerderij waren er geen gevolgen.





Ook elders problemen

De brandweerzone Vlaams-Brabant West had gisteren ook nog de handen vol met het opruimen van modder op de openbare weg. Dat was onder meer het geval in de Heygemstraat in Dilbeek. Ook al werd voornamelijk Dilbeek getroffen door het onweer, toch waren er elders nog problemen. Brandweer en gemeentearbeiders moesten in de Bosstraat in Borchtlombeek nog hard werken om modder op te ruimen, wat in diezelfde deelgemeente ook het geval was in de Kraanstraat.