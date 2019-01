Grote heraanleg Dansaertlaan start op 18 februari Michiel Elinckx

18 januari 2019

12u04 0 Dilbeek Op 18 februari start de volledige heraanleg van de Dansaertlaan. De plannen werden toegelicht op een druk bijgewoonde bewonersvergadering.

De heraanleg van de Dansertlaan dateert uit 2012. Het wegdek bevindt zich in een slechte staat, de bomen langs de weg zijn op sterven na dood. De heraangelegde Dansaertlaan moet zorgen voor veilige fiets- en voetpaden, nieuwe beplanting langs de weg en een beter wegdek. Op 18 februari start de aannemer met fase 1. Die loopt van net na het kruispunt met de Stationsstraat tot voor de kruising met de Kloosterstraat. Tijdens de werken is doorgaand verkeer niet mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien langs de Hendrik Placestraat, de Brusselstraat, de Bosstraat en de Elzenstraat. Op hetzelfde moment werkt ook netbeheerder Elia in de straat - in het gedeelte van aan de Kloosterstraat tot de Elzenstraat. Die werken zullen ook voor bijkomende hinder zorgen.

Einde werken

De heraanleg van de Dansaertlaan zal ongeveer een jaar duren. Als alles volgens schema verloopt, eindigden de werken midden december. Tijdens de werken verwacht de gemeente Dilbeek heel wat verkeershinder.