Grootse vogelshow in Keperenberg Michiel Elinckx

19 november 2018

15u08 1 Dilbeek Op 1 en 2 december organiseert Pestvogel Westrand haar 37ste Vogelshow in sporthal Keperenberg.

De vogelshow is een jaarlijkse traditie in Itterbeek. Vereniging Pestvogel Westrand is gastheer van het evenement. Ook dit jaar mag de organisatie weer meer dan duizend vogels verwelkomen. “De mooiste vogels uit België landen weer in Itterbeek”, zegt Francis Deneef van Pestvogel Westrand. “Ons concept blijft ongewijzigd. Bezoekers kunnen genieten van de meest prachtige vogels, daarnaast kunnen ze genieten van een boterham met beleg of een heerlijke pannenkoek.”

Enige wijziging: de inkom is dit jaar gratis. Met die actie wil Pestvogel Westrand meer mensen naar Keperenberg lokken. De vogelshow start zaterdag om 15 uur, deuren sluiten om 22 uur. Zondag is iedereen welkom van 9 uur tot 19 uur.