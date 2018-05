Groot fietspadenproject kent zijn einde 09 mei 2018

02u44 0

Het fietspadenproject van de Jan de Trochstraat, IJsbergstraat, Doylijkstraat en een gedeelte van de Pedestraat is volledig afgerond. In totaal werd langs beide kanten een traject van vier kilometer vernieuwd - goed voor 8 kilometer aan nieuwe fietswegen. Voor de gemeente Dilbeek was dit het grootste fietspadenproject van de afgelopen vijf jaar. Het gemeentebestuur wil daarmee de achterstand bij de fietspadeninfrastructuur wegwerken. Het kostenplaatje voor de werken bedroeg 2,3 miljoen euro. De gemeente legde zelf 750.000 euro op tafel. De Vlaamse overheid, de provincie en de gemeente Sint-Pieters-Leeuw legde de rest van het bedrag bij. (MEN)