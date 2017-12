Groen en sp.a vormen opnieuw kartel in 2018 02u35 0

De partijen Groen en sp.a zullen bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar opnieuw een kartel vormen, net zoals in 2012. "De samenwerking is de voorbije jaren goed verlopen", zegt schepen Karel De Ridder (Groen). "Onze partijen hebben dezelfde prioriteiten: veilige mobiliteit, meer inspraak van de burger en een stevige aanpak van de armoede." Groen/sp.a maakt in de huidige legislatuur ook deel uit van de bestuurscoalitie van burgemeester Willy Segers (N-VA). (MEN)