Gouden huwelijk voor jeugdvrienden Guy en Joske 28 juni 2018

Guy Meert (71) en Joske Raspé (71) uit de Lindenberg in Sint-Ulriks-Kapelle vierden hun gouden bruiloft. Ze kennen elkaar al vanaf hun twaalfde, want ze woonden in dezelfde straat. Guy werkte op het gemeentehuis van Kraainem en later bij de dienst gebouwen van het Gemeentekrediet. Joske was concierge in een Franstalige school. Ze werkte ook nog in een rustoord in Ukkel en in Dennenbos. Beiden tennissen bij Suikerberg in Bodegem. Ze onderhouden hun tuin, de ganzen, kippen, honden en eenden. Ze reisden met hun mobilhome door Europa en Guy was reisleider voor kampeerclub Hopland. Ze wandelen met Pasar. Guy is voorzitter van de Gezinsbond en lid van het CD&V-bestuur. Joske verzamelt postzegels, doodsprentjes, knutselt en haakt. Ze is bestuurslid van de KAV Kapelle en Savio. Ze hebben de kinderen Peter, Ivo en Sara en de achterkleinkinderen Wout, Luna, Finn, Nova, Hannah, Bram, Gust en Lien. Jaarlijks trekken ze met de kleinkinderen naar zee.





(SMH)