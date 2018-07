Google Maps doet inbrekers das om 24 juli 2018

Drie Roemenen werden veroordeeld tot een celstraf van 24 maanden voor een woninginbraak in Dilbeek.





Het trio werd op heterdaad betrapt en opgepakt door de politie. Ze ontkenden nog dat ze de intentie hadden om iets te stelen, maar hun smartphones deden hen de das om. "Eén van hen had via Google Maps woningen in de buurt van hun uiteindelijke doelwit gezocht", klonk het. "Het ging om residentiële woningen, waarvan ze een heuse fotocollage gemaakt hadden. Hieruit blijkt dat inbreken hun enige doel was."





