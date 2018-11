Gewelddadige mensensmokkelaars krijgen tot 5 jaar cel WHW

08 november 2018

14u29 0 Dilbeek Vijf mensensmokkelaars werden veroordeeld tot celstraffen tussen drie en vijf jaar. De bende bracht honderden transmigranten naar Groot-Brittannië.

De bende was voornamelijk actief op de snelwegparking in Groot-Bijgaarden, van waar ze honderden transmigranten overbrachten naar Groot-Brittannië. Vaak gebeurde dat in koelwagens. De slachtoffers betaalden tussen de 800 en 3.000 euro per transport.

Vrieswagens

Kopstuk Sherif F. zocht de slachtoffers aan het station Brussel-Noord en regelde hun reisweg. “Ze schuwden de risico’s niet”, aldus het parket. “Zo hebben ze een groep transmigranten opgesloten in een silo waar veel fijn stof in hing. Gelukkig werden ze tijdig gevonden en bevrijd.” Ook vervoerden ze soms slachtoffers in vrieswagens.

De bende schuwde ook geen geweld. Zo raadde F. zijn helpers aan om zich te bewapenen, zodat ze ‘hun parking konden beveiligen’. Het kwam dan ook meermaals tot vechtpartijen met een concurrerende Soedanese bende.

Vijf van de zes beklaagden stelden dat ze aanvankelijk zelf de oversteek naar Groot-Brittannië wilden maken. Toen dit niet lukte, besloten ze om anderen ‘te helpen’. Maar de rechter had geen oren naar dat argument.