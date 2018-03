Geweld tegen politie: acht maanden cel 23 maart 2018

02u36 0 Dilbeek Een 34-jarige man uit Dilbeek werd veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan de helft met uitstel, voor weerspannigheid.

De feiten dateren van de nacht van 3 op 4 januari van vorig jaar. Die nacht was G.M. met vrienden uitgegaan in het Brusselse. De man, die in het verleden al veroordeeld werd voor rijden onder invloed, besloot om zich daar te laten oppikken door zijn vader. Maar toen ze bijna thuis waren, raakten ze betrokken bij een verkeersongeval. De vader van de beklaagde besloot om te voet naar huis te gaan, gezien het niet ver meer was. De opgetrommelde politie dacht dan ook dat het G.M. was die achter het stuur gezeten had, en verzocht hem om te blazen. Dat weigerde hij, en de fikse discussie die volgde, leidde uiteindelijk tot een vechtpartij met de agenten. Drie van hen raakten gewond.





Naast de celstraf moet de dertiger ook een cursus agressiebeheersing volgen. (WHW)