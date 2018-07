Geslaagde feesteditie voor Vijverfestival 16 juli 2018

02u36 0 Dilbeek Het Vijverfestival lokte afgelopen weekend meer dan 10.000 muziekliefhebbers naar het Park van Dilbeek.

Het Vijverfestival kreeg op het laatste moment nog een laatste headliner: de Rode Duivels. De troostfinale van de nationale ploeg tegen Engeland werd zaterdagnamiddag uitgezonden op groot scherm. Dat de Duivelshype nog lang niet weg is, bewezen de honderden kijklustigen. Na de wedstrijd maakten de Rode Duivels plaats voor een sterke line-up. Douglas Firs mocht de avond openen, daarna passeerden Delvis, Daan en dj Touchez de revue. Vooral Daan zorgde voor sfeer op de heuvel achter het gemeentehuis. De organisatie voorzag tussendoor enkele verrassende acts, zoals steltenlopers die doorheen het volk wandelden. Voor hun vijftiende verjaardag werd de vijver versierd met verschillende drijvende lampjes. Als de avond viel, zorgden de lampjes voor een feeërieke sfeer. De organisatie kan terugblikken op een vlekkeloze feesteditie. "We zijn erg tevreden", zegt programmator Guy Stevens. "We zijn gegaan voor een mix van jong en oud, voor een programma dat iedereen aanspreekt en generatiekloven dicht. Een festival waar we fier op zijn." (MEN)